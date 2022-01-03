 النمسا تسجل 3283 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 3283 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

فيينا - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:36 ص

سجلت النمسا 3283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و285 ألفا و510 إصابات، والوفيات إلى 13 ألفا و752 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و433 ألفا و896 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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