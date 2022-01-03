قال علي أبو ستة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن حصيلة إنتاج الأكياس البلاستيكية لاقت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج ١٤ مليار كيس بلاستك سنويا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أن بعض الإحصائيات أشارت إلى أن هناك خطر كبير متوقع بسبب الإكياس البلاسيتيك، حيث أنه من المتوقع بحلول ٢٠٢٥ كل ٣ أطنان سمك أمامهم طن بلاستك، وفي عام ٢٠٥٠ سيكون هناك مع كل طن سمك ٣ أطنان بلاستك.

وتابع، أن هناك خطر كبير على البيئة في ظل استخدام الاكياس البلاستيكية، مشيرًا إلى أن بعض الدول حول العالم أدركت هذا الخطر ومنعته، فممنوع تواجد أي أكياس بلاستيك في أي متجر في لندن.

واستكمل، أن معظم مشاكل البيئة في الحياة البرية والبحرية يرجع سببها البلاستك، مضيفًا أن البلاستيك يتم إنتاجه من مواد بترولية بجانب استيراد 60% من المادة الخام التي يصنع منها البلاستيك.

وأوضح، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تقليل استخدام الإكياس البلاستيك، وعليه تم إصدار قانون المخلفات في مجلس النواب، والذى يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية الا في إطار معين.