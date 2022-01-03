شهد معسكر منتخب تونس الاستعدادي لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب الفرعي بستاد رادس لمدة 30 دقيقة.

وتنطلق أمم إفريقيا 2021، في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري، وحتى 6 من شهر فبراير المقبل.

وتلعب تونس في المجموعة السادسة بأمم إفريقيا 2021، رفقة منتخبات جامبيا ومالي و موريتانيا.

صحيفة تونس الخضراء، كشفت اليوم الإثنين، عن السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي في معسكر النسور بالملعب الفرعي لاستاد رادس، يعود الى تضرر ما وصفه بواقي التوصيل الكهربائي بالمدينة الرياضية جراء الضغط العالي على استهلاك الكهرباء في كامل مدينة رادس.

وأشارت إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدخلت لمعالجة المشكلة في وقت وجيز مشيرا الى انّ الانارة عادت للملعب الفرعي برادس بعد نحو 30 دقيقة.

وأوضحت إلى أن عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، اقترح تخصيص الملعب الأولمبي بالمنزه أو الميدان الفرعي له للمنتخب بصفة عاجلة لمواصلة التدريبات، قبل أن يرفض الجهاز الفني للنسور.

وأتمت الصحيفة تقريرها بأن لاعبي منتخب تونس انتظروا، وقتاً طويلا لمواصلة التدريبات على أمل عودة الإنارة إلى الملعب لكن دون فائدة ليجد الإطار الفني نفسه مجبرا على إلغاء التمارين والعودة إلى مقرّ الإقامة.

واختار المدير الفني لمنتخب تونس، منذر الكبير، 28 لاعبا في قائمة "نسور قرطاج" لخوض غمار البطولة القارية.. وهم.. في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان وعلي الجمل.

في خط الدفاع: ديلان برون، منتصر الطالبي، بلال العيفة، أسامة الحدادي، عمر الرقيق، محمد دراجر، حمزة المثلوثي، أمين بن حميدة، علي معلول وعلي العابدي.

وفي الوسط والهجوم: محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، يوهان توزجار، سيف الدين الخاوي، أنيس بن سليمان، وهبي الخزري، نعيم السليتي، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، فراس بالعربي.