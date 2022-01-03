 النمسا: متحور أوميكرون هو الطفرة السائدة في إصابات كورونا الجديدة - بوابة الشروق
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النمسا: متحور أوميكرون هو الطفرة السائدة في إصابات كورونا الجديدة

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 8:32 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 8:32 م

أشارت الأعداد الأولية في النمسا إلى أن متحور كورونا هو الطفرة السائدة حاليا في إصابات كورونا الجديدة في البلاد، وذلك حسبما أعلنت وكالة الصحة والأمن الغذائي في فيينا اليوم الاثنين.

وأوضحت الوكالة أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون التي تم تسجيلها بحلول نهاية العام زادت عن حالات الإصابة بمتحور دلتا.

وذكرت الوكالة أن عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الأسبوع الأخير من العام الماضي بلغ 4360 حالة مقابل 2915 حالة بمتحور دلتا.

في الوقت نفسه، أكدت الوكالة أن من المتوقع أن تكون هناك حالات تسجيل لاحقة للأسبوع الأخير من العام الماضي .

وقد سجل عدد الإصابات الجديدة في النمسا في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بوجه عام وقد ارتفع المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون أيام قليلة من 170 إلى نحو 260.

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