اقترب مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركى، من الرحيل عن فريقه بعدما تلقى أكثر من عرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسبما كشفت صحيفة"fotomac" التركية، فإن هناك ناديان دخلوا فى منافسة قوية وصراع من أجل التعاقد مع مصطفى محمد خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك مصطفى محمد في الأيام القليلة المقبلة مع منتخب مصر فى بطولة كأس أمم إفريقيا بعد توقيعه الرسمى على عقد مع جالاتا سراى حتى عام 2025، وذلك بعدما فعَل الفريق التركي بند شراؤه من نادى الزمالك.

وأوضحت الصحيفة أن هناك رغبة من طرف نادى أتالانتا فى الدورى الإيطالى لضم مصطفى محمد خلال الشهر الحالي وتدعيم خط هجومه وذلك بمبلغ 8 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن هناك أيضا اهتمام قوي من جانب نادى بوردو الفرنسى الذى كان قريبًا للغاية من التعاقد معه، فى نهاية الصيف الماضى ولكن الصفقة لم تتم رغم خضوع اللاعب لفحص طبي.

وأفادت الصحيفة أن إدارة جالاتا سراي تنتظر تألق مصطفى محمد خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة مع منتخب مصر، من أجل تسويقه بمبلغ لا يقل عن 10 مليون يورو وهو المبلغ المطلوب للتنازل عن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وأكدت الصحيفة أن هناك فرصة لظهور مصطفى محمد بشكل مميز خلال كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب تواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يدعم مهاجم جالاتا سراي ويسعى لظهوره بشكل مميز من أجل سباقه على اللقب الدولي مع منتخب بلاده.

وأضافت الصحيفة فى حديثها عن مصطفى محمد حيث أكدت أنه من المتوقع أن يتألق ووقتها سيتيح الفرصة لإدارة جالاتا سراي لتسويقه بسعر مناسب.

وأتمت الصحيفة تقريرها عن مصطفى محمد الذي نجح فى الخروج من الانتقادات التي وجهت له في الفترة الأخيرة بسبب أداءه غير المرضى وظهر بشكل مميز خلال مباراة دينزيلي سبور التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس تركيا، حيث سجل هدف التقدم لفريقه.

ووصل مصطفى محمد إلى مباراته رقم 29 مع جالاتاسراي منذ بداية الموسم الحالي، وتمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.