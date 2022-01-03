ضبط 130 طن لحوم وأسماك فاسدة خلال عام وتحصين 230 ألف رأس ماشية

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الحملات البيطرية مستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أن المديرية انتهت من تحصين جميع الماشية من حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية خلال الحملة القومية، مشيراً إلى تحصين 230 ألف رأس ماشية.

وأشار بشار إلى ضبط وإعدام 130 طن لحوم ودواجن وأسماك خلال عام، غير صالحة للاستخدام الآدمي، مضيفًا: "لدينا 105 عيادة بيطرية تابعة لـ11 إدارة تستقبل حوالي 30 ألف رأس ماشية شهرياً، لإجراء الكشف البيطري عليها".

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تم تحصين 44110 طيور ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض أنفلونزا الطيور تم تحصين 4695 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 7 أسواق، و18 رياشة؛ للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 180 عينة ما قبل البيع من 13 مزرعة بإجمالي 58500 طائر، وتم التقصي النشط بـ 8 منازل، وجمع 18 عينة كما تم منح 10 تصاريح نقل طيور حية، حفاظًا على الثروة الداجنة.