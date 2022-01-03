 مستشار رئيس الوزراء: دفع الاقتصاد إلى الأمام أكبر تحدٍ للحكومة خلال عام 2022 - بوابة الشروق
الإثنين 3 يناير 2022 1:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

مستشار رئيس الوزراء: دفع الاقتصاد إلى الأمام أكبر تحدٍ للحكومة خلال عام 2022


نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:58 م

أكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن أكبر تحدى يحتاج إلى ثقة الشعب في الحكومة خلال عام 2022 دفع الاقتصاد إلى الأمام، قائلا: "أكبر تحدي في 2022 هو دفع الاقتصاد إلى الأمام وبالفعل بدأنا في التحرك الاقتصادي، والسياحة بدأت في العودة بقوة في الأقصر وأسوان".

وأوضح الدكتور هاني محمود، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن الإصلاح والتقدم في الاقتصاد لن يتم إلا بعد انخفاض الاستيراد وزيادة التصدير"، مؤكدا أن الاستيراد يقل وهذا مؤشر ممتاز للاقتصاد.

وأشار الدكتور هاني محمود، إلى تقدم مصر بشكل كبير نحو التحول الرقمي، قائلا "تم تكوين قواعد بيانات في مصر هي الأكبر في إفريقيا لتحقيق التحول الرقمي، ومنصة مصر الرقمية بها 100 خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين على الإنترنت، والتحول الرقمي سيساهم في ضمان تنفيذ أحكام القضاء وسرعة تنفيذها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك