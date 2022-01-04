ميقاتي: تصريحات نصر الله بشأن السعودية لاتمثل موقف الحكومة اللبنانية

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساء اليوم الإثنين إلى "عدم الإساءة" لعلاقات لبنان مع الدول العربية.

وأعلن ميقاتي أن ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحق السعودية "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين".

وقال ميقاتي "لطالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لـ ميقاتي.

وأضاف: "من هذا المنطلق كانت دعوتنا الى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".

وأعلن ميقاتي أن ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء "لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة الى أي دولة عربية، خصوصاً دول الخليج".

أضاف ميقاتي: "فيما نحنُ ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا".

وتابع "إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعاً لإخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الإنقاذ المطلوبة".

كان نصر الله قد اتهم السعودية، في كلمة له مساء اليوم، بأنها "كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة"، وبأنها "تآمرت على شعوب المنطقة" و"كانت تقف خلف "داعش" في سوريا و "أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين".



