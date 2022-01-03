الحماية المدينة بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع تجميع أقمشة بشبرا الخيمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلع حريق بمصنع تجميع أقمشة بشبرا الخيمة، بشارع الشيخ كمال بشبرا الخيمة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق، وانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع لتجميع الأقمشة، بشارع الشيخ كمال متفرع من شارع حسن عزوز بمدينة بشبرا الخيمة.