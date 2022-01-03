ولاية ألمانية تشدد قواعد كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون

تعتزم ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية تشديد قواعد الحماية من كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون.

واتفق رئيس حكومة الولاية دانيل جونتر اليوم الأحد مع نائبيه وزيرة المالية مونيكا هاينولد ووزير الصحة هاينر جارج بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الحكومة الائتلاف وذلك حسبما أعلن مكتب رئاسة الحكومة في مدينة كيل.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تحديد الحد الأقصى لحضور الفعاليات بـ 50 فردا للقاعات المغلقة وبـ100 فرد في الهواء الطلق وذلك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

يذكر أن القواعد المعمول بها حاليا تسمح بحضور 1000 شخص بحد أقصى في هذه الفعاليات بحيث لا تزيد نسبة الحضور عن نصف السعة المتاحة.

وتنص القواعد الجديدة على عدم التقاء أكثر من عشرة أشخاص من الملقحين أو المتعافين في الأماكن العامة أيضا بعد أن كانت هذه القاعدة قاصرة على اللقاءات داخل المساكن فقط.

من جانبه، قال جونتر في إشارة إلى القاعدة القانونية القديمة لمرسومات كورونا التي أمرت الحكومة الائتلافية بإنهائها:" أنا أطالب الحكومة الاتحادية بتثبيت الوضع الوبائي على الصعيد الوطني" لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو "توفير كل الأدوات الضرورية في مكافحة الجائحة"، وأضاف أنه في حال لم يحدث ذلك سيطلب إلى برلمان الولاية تثبين الوبائي على صعيد الولاية.

من جانبهما، كانت هاينهولد (من حزب الخضر) وجارج (من الحزب الديمقراطي الحر) أعلنا تأييدهما لمطلب جونتر بعكس موقف حزبيهما على الصعيد الاتحادي.

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيجري في السابع من الشهر الجاري مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية مشاورات حول كيفية المضي قدما في مكافحة الوباء.

وقال جونتر إن متحور أوميكرون هو السائد حاليا في الولاية.

كان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أعلن أن المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل مئة ألف نسمة في الولاية وصل اليوم إلى 9ر233 مقابل 7ر147 قبل أسبوع، بما يزيد عن المتوسط العام في البلاد (7ر222) رغم أن الولاية كانت تسجل أدنى عدد للإصابات على مستوى ألمانيا.