استطلاع: 84% من الشركات اليابانية تتوقع نموا اقتصاديا في عام 2022

يتوقع نحو 84% من الشركات الكبرى في اليابان نمو اقتصاد البلاد في عام 2022، مدفوعا بتعافي الاستهلاك الشخصي، وذلك وسط آمال في انحسار وباء كورونا، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وتوقعت 13 شركة ثبات الاقتصاد مع استمرار حالة الحذر إزاء جائحة كورونا، وفق نتائج الاستطلاع التي نقلتها كيودو اليوم الإثنين، وشارك فيه 106 شركات، من بينها تويوتا موتور وسوفت بنك جروب.

ومن بين الشركات التي شملها الاستطلاع، توقعت 84 شركة أن يكون النمو معتدلا في العام المقبل، بينما توقعت 5 شركات نموا أكثر قوة.

ومع تقبل إجابات متعددة في الاستطلاع، أشار 91% من الشركات التي توقعت النمو إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، فيما توقع 64% عودة الوضع غير المعتاد الناجم عن الوباء إلى طبيعته، وتوقع 35% ارتفاع الاستثمار الرأسمالي، وقال 19% إنهم يتطلعون إلى تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت النسبة الإجمالية للشركات التي تتوقع نموا لثالث أكبر اقتصاد في العالم من 74% في استطلاع مماثل أجرته وكالة أنباء "كيودو" قبل عام.

وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بمكافحة تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، مع التحرك بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.