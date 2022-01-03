بايرن ميونيخ يخسر صراع ضم موهبة الكرة الأمريكية

اقترب نادي أوجسبورج من التفوق على العملاق بايرن ميونيخ، في التعاقد مع أحد المواهب الشابة في الملاعب الأمريكية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، أن نادي أوجسبورج على مقربة من الفوز بتوقيع ريكاردو بيبي، مهاجم دالاس الأمريكي، وأشارت إلى أن الصفقة ستكلف أوجسبورج حوالي 14 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النادي الألماني.

وسافر صاحب الـ18 عاما إلى ألمانيا مساء السبت، للخضوع للفحوصات الطبية بالنادي، قبل التعاقد معه في الساعات القليلة المقبلة، وتأتي هذه الصفقة بعدما كان بيبي محط أنظار ناديي بايرن ميونيخ وفولفسبورج، لكن أوجسبورج نجح في التفوق عليهما في النهاية.

وسبق لنادي شتوتجارت محاولة ضم مهاجم دالاس الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت لعدم موافقة الأخير على العرض الألماني.