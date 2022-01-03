إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد إن نتيجة الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لأوستن: "أعراضي خفيفة ، وأنا أتبع تعليمات طبيبي"، مضيفا أنه سيخضع للعزل في المنزل للأيام الخمسة التالية وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع لسلطات الصحة الأمريكية.

وقال أوستن: "إلى أقصى قدر ممكن، أعتزم حضور الاجتماعات والمناقشات الرئيسية خلال الأسبوع القادم إفتراضيا للإلمام بالوضع واتخاذ القرار"، مضيفا "سأحتفظ بجميع السلطات. نائبة الوزير [كاثلين] هيكس ستمثلني اذا اقتضت الضرورة في قضايا أخرى".

وقال وزير الدفاع إنه تلقى تطعيمه بالكامل كما حصل على جرعة تعزيزية في أكتوبر الماضي. موضحا أن آخر مرة رأى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في 21 ديسمبر الماضي، قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض وأجرى فحصا كانت نتيجته سلبية في صباح ذلك اليوم.

وكانت أخر مرة ذهب فيها أوستن إلى البنتاجون يوم الخميس الماضي عندما التقى لفترة وجيزة بعدد قليل من أعضاء فريقه.

وارتفع مؤخرا عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل سريع، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وفي المتوسط​، سجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة حوالي 300 ألف إصابة جديدة كل يوم على مدار الأيام السبعة الماضية.