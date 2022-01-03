قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن التدفئة المركزية تؤدي إلى سرعة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل المنظمات العالمية أوضحت أن البعد عن التجمعات والتهوية السليمة جزء أساسي من الإجراءات الاحترازية.

وحذر حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، من زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة مع دخول الشتاء والتجمعات العائلية وعدم التهوية، منوهًا إلى أن وسائل التدفئة والتجمعات داخل المنزل تؤدي إلى انتشار الفيروس.

وأضاف أن التهوية السليمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية شيء أساسي خلال المرحلة المقبلة، قائلًا إن فكرة «الموجات» لفيروس كورونا لم تعد علمية؛ بسبب ما يشهده العالم من تذبذب في الأعداد حسب المواسم والانتشار والتحورات.

وذكر رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن مصر في نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مرجحًا أن تشهد الدولة زيادة في الأعداد، خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تغير الجو وانتشار الفيروسات الأمر الذي يتطلب الوعي وليس الذعر.

وأكد أن مصر تتعامل بمنتهى الشفافية بالنسبة لمتحور «أوميكرون» وأعلنت تسجيل حالات بالمتحور الجديد بمجرد ظهوره في مصر، لافتًا إلى إعلان أية إصابات بـ«أوميكرون» لأنه متحور يثير الاهتمام لكنه لا يثير الرعب.

ولفت إلى أن سرعة انتشار «أوميكرون» أكبر ويصيب فئات عمرية أكثر، متابعًا: «أعراضه ليست شديدة واحتياج المريض للأكسجين وإصابات الصدر ومعدلات دخول المستشفيات والرعايات المركزة بسببه أقل ولذلك هو ليس بالمتحور المرعب الذي نخفيه».