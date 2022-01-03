استهلت الأسواق العالمية أولى جلسات العام الجديد بتراجع حاد في أسعار الذهب لتهبط دون حاجز 1800 دولار للأوقية، وتحركت مؤشرات الأسهم طفيفا نحو الارتفاع في أوروبا والولايات المتحدة، في حين أغلقت البورصات في الصين واليابان أبوابها في ظل استمرار الاحتفال بالعام الجديد.

ففي الولايات المتحدة، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 28.7 دولار بما نسبته 1.57 في المائة مسجلة مستوى 1799.9 دولار للأوقية، وذلك بعد تراجعها خلال 2021 بنحو 4%، وهى أكبر خسائر سنوية لها منذ عام 2015.

وتأثرت أسعار المعدن الأصفر بإقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية والعزوف عن الأصول ذات الملاذ الآمن في ظل مؤشرات عن تعافي الاقتصاد العالمي.

وعلى النقيض، ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال جلسة اليوم، حيث زاد مؤشر "داوجونز" الصناعي بمقدار 21.36 نقطة بما نسبته 0.06 في المائة مسجلا مستوى 36359.66 نقطة، ومؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بمقدار 6.3 نفطة بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى مستوى 4772.48 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ناسداك" للقطاع التكنولوجي بمقدار 102.18 نقطة بما نسبته 0.65 في المائة، مسجلا مستوى 15747.15 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأخرى، حيث زاد بنسبة 0.6 في المائة أمام اليورو الأوروبي الذي سجل 1.1297 دولار، وبنسبة 0.6 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني الذي سجل 1.3446 دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي كذلك بنسبة 0.6 في المائة أمام الين الياباني لتسجل العملة الخضراء 115.31 ين ياباني.

وبالنسبة للنفط، ارتفعت أسعار عقوده الآجلة في منتصف جلسة اليوم بسوق نيويورك بمقدار 75 سنتا بما نسبته واحد في المائة مسجلة 75.96 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي في لندن بنحو 0.73 في المائة لتصل إلى 78.34 دولار للبرميل.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفعت مؤشرات الأسهم في مستهل جلسات 2022 في ظل متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا"، حيث زاد مؤشر "ستوكس يوروب600" بنحو 0.36 في المائة مسجلا مستوى 489 نقطة، كما صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.84 في المائة مسجلا 7212 نقطة.

كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 في المائة ليصل إلى 15953 نقطة، فيما توقفت تداولات مؤشر "فوتسي" البريطاني في عطلة رسمية اليوم مع استمرار الاحتفالات بالعام الجديد.

وفي الأسواق الأسيوية، توقفت تداولات الأسهم في السوق الياباني والصيني في عطلة رسمية وذلك ضمن الاحتفالات المتعلقة بالعام الجديد، ومن المقرر استئناف التعاملات غدا.