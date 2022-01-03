متحدث حوثي في اليمن: طاقم دولي على متن السفينة المحتجزة

قال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في ايجاز صحفي مصور، أن "السفينة المعتدية التي تم احتجازها تحمل معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني".

وأضاف" منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالًا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية".

وتابع "خلال الأسابيع الماضية كانت قواتنا تراقب السفينة وهي تتولى نقل كميات من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني".

واستطرد بالقول "بعد عملية الرصد لنشاط السفينة صدرت التوجيهات بالاستيلاء عليها ضمن الدفاع المشروع عن بلدنا ونقلها إلى ميناء الصليف (غربي البلاد)، وهذه أول عملية تنفذها قواتنا في عرض البحر لأول مرة".

واكد سريع، أن خيارات جماعته المناسبة في "طريقها لتصبح واقعاً وكل ما ستتخذه في إطار الدفاع المشروع".

وحذر المتحدث العسكري الحوثي، من وصفها بقوى "العدوان"، في إشارة إلى قوات التحالف الداعم للشرعية، "من عواقب أي محاولة لاستهداف السفينة المحملة بالأسلحة، فطاقم السفينة من جنسيات مختلفة لا يزال على متنها".

واستعرض سريع، تسجيلاً مصور يظهر السفينة وهي محملة بمعدات عسكرية ثقيلة من بينها عربات عسكرية وأسلحة خفيفة وثقيلة.

كان العميد يحيي سريع قد قال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم :"نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية، والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني".

كان المتحدث قد قال السفينة دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص ، وتمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني .

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الذي تقوده السعودية ، أعلن اليوم عن عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن"روابي" من قبل الميليشيا الحوثية قبالة مدينة الحديدة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي ، بتعرض سفينة الشحن روابي، وترفع علم دولة (الإمارات) للقرصنة والاختطاف عند الساعة 57ر23 من مساء أمس الأحد أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن المالكي قوله إن "سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة (سقطرى) إلى ميناء (جازان) وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".

وأضاف المالكي أن "حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل (عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية).

وأوضح أن "عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، تمثل تهديداً حقيقياً لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وشدد المالكي، على أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة، وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار".

ودعا المالكي "المليشيا الحوثية إلى إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء".