موظفو الحكومة في التشيك يحتجون على التطعيم الإجباري

وقع أكثر من ثلاثة آلاف من موظفي الحكومة في جمهورية التشيك خطاب احتجاج على خطط لجعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميا للاستمرار في وظائفهم.

ومن بين الموقعين جنود ورجال شرطة وأفراد من أجهزة الإطفاء والإنقاذ.

ويدعو الخطاب الذي نشر اليوم الإثنين رئيس الوزراء الجديد بيتر فيالا إلى سحب القاعدة التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس. وإلا سيكون هناك، على حد قولهم، موجة من الطرد التي يمكن أن تعرض "الوظائف الأساسية بالدولة" للخطر.

ومررت الحكومة السابقة بقيادة الملياردير الشعبوي أندريه بابيس شرط التطعيم .

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التطعيم بين رجال الشرطة والإطفاء في التشيك وصل حتى الآن إلى أكثر من 75 بالمئة ونحو 85 بالمئة للجيش.

ومن ناحية أخرى، وصل المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة في جمهورية التشيك 335 إصابة لكل مئة ألف شخص، رغم أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى حيث أنه تم إجراء فحوصات أقل خلال العطلات.





