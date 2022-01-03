الصحة: دواء كورونا الجديد لا يغني عن اللقاحات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تعاقدت على 3 أدوية لمكافحة فيروس كورونا، الأول يكفي 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثاني يكفي 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الأدوية الجديدة لمواجهة كورونا تعتر نقلة نوعية للتعامل مع هذا الفيروس ويتم أخذه من المنزل، دون الذهاب إلى المستشفى، مضيفًا أن الأدوية الجديدة لا تغنى عن اللقاحات.

واستكمل، أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتوفير جميع احتياجات المواطنين، لذلك تم التعاقد على 70 ألف جرعة من الأدوية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوافر هذه الأدوية.

وأوضح، أن من المتوقع طرح اللقاح المصري في الأسواق خلال نهاية العام الجاري، متابعًا أن خلال الأيام المقبلة سيكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو المتحور السائد.

وأضاف، أن الحكومة المصرية تعمل على الانتهاء من تصنيع اللقاح المصري لتصديره إلى دول العالم والقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات في مصر تشهد انخفاضًا مقارنًا بعدد الإصابات في الدول الأوروبية.