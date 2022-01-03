إلغاء رحلات طيران بمطار لوس أنجليس بسبب الطقس والعجز في الموظفين

تسبب الطقس الجليدي بشرقي الولايات المتحدة علاوة على نقص الأطقم الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا يوم الأحد في إلغاء أكثر من 120 رحلة جوية من وإلى مطار لوس أنجليس الدولي.

وقال المتحدث باسم مطار لوس أنجليس الدولي هيث مونتجمري إنه تم إلغاء 123 رحلة طيران بحلول منتصف النهار، وهو رقم قد يرتفع قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع في العام الجديد. ويمثل ذلك تحسنا طفيفا مقارنة بيوم السبت حيث جرى إلغاء 137 رحلة، وفقا لصحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وتابع مونتجمري إنه كان من المتوقع وصول حوالي 200 ألف مسافر إلى مطار لوس أنجليس يوم الأحد، أحد أكثر الأيام ازدحاما خلال 21 شهرا منذ أن بدأت الجائحة في التأثير على السفر الجوي. لكنه قال إن إجمالي عدد الركاب ظل أقل بحوالي 20 % من مستويات الذروة قبل تفشي فيروس كورونا.

وتم إلغاء 2510 رحلة طيران على مستوى البلاد بحلول فترة ما بعد ظهر يوم الأحد، أي أقل بمقدار 240 رحلة مقارنة بيوم السبت، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير دوت كوم".