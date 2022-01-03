البريد المصري: خدمة «وصلها» تخدم التجارة الإلكترونية

عرضت فضائية «الأولى»، تقريرًا حول إطلاق البريد المصري لخدمة «وصلها» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق خدمة «وصلها»، اليوم الأحد، للتيسير على المواطنين والشركات العاملة في السوق المصري.

وأضاف، إن إطلاق هذه الخدمة جاء تزامنًا مع يوم البريد المصري، متابعًا أن خدمة «وصلها» يمكن الاستفادة منها من خلال توصيل منتجات الشركات الصغيرة إلى العملاء داخل الجمهورية، بالإضافة إلى استخدام المواطنين لهذه الخدمة لتوصيل الطرود بين المحافظات.

وفي نفس السياق، كشف شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، عن تفاصيل إطلاق هذه الخدمة، لافتًا إلى أنه يوجد أسطول سيارات محدث على أعلى مستوى يقوم بهذه الخدمة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وأصحاب التجارة التكنولوجية.

وكان أطلق، البريد المصري، صباح اليوم، خدمة «وصلها»، وهي خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى AI والجغرافية المكانية GIS، وهي إحدى الخدمات اللوجيستية البريدية التي يقدمها البريد المصري لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء.

