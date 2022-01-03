تعليق تداول سهم شركة إيفرجراند الصينية في بورصة هونج كونج

أبلغت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند بورصة هونج كونج للأوراق المالية اليوم الاثنين بتعليق تداول سهم الشركة المثقلة بالديون دون إبداء أسباب.

تقدر ديون إيفرجراند بأكثر من 300 مليار دولار، في حين فقد سهمها حوالي 90% من قيمته خلال العام الماضي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف إيفرجراند وفروعها إلى "شبه عاجزة عن سداد ديونها" أي

على بعد خطوة واحدة فقط من تصنيف عاجزة تماما عن سداد ديونها.

كانت إيفرجراند جروب، قد قلصت قبل ثلاثة أيام خطة سداد مليارات الدولارات من مستحقات المستثمرين في أدوات الدين التي أصدرتها والمتأخرة عن سدادها في ظل مؤشرات على تراجع حدة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة.

وتابعت وحدة إدارة أدوات الدين التابعة للمجموعة القول إن الشركة ستدفع لكل مستثمر 8000 يوان (1255 دولار) شهريا حتى انتهاء أصل مستحقاتهم المالية خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى شباط/فبراير المقبل. كانت الخطة السابقة التي طرحتها الشركة تتضمن سداد مبالغ أكبر للمستثمرين وفقا لقيمة مستحقاتهم الأصلية.

يذكر أن إيفرجراند لم تسدد 40 مليار يوان من ديونها في صورة أدوات دين باعتها إيفرجراند للمستثمرين الأفراد وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم حصول المستثمرين على مستحقاتهم، مما زاد الضغوط على الحكومة الصينية لإيجاد حل للأزمة وتجنب المزيد من الاحتجاجات.

وكان حوالي 70 ألف شخص قد أشتروا أدوات الدين من إيفرجراند بينهم الكثيرون من موظفي الشركة.