تفعيل مبادرات التوعية والتثقيف بالدقهلية في إطار مبادرة شجرة تساوي حياة

أعلنت فاتن السيد مدير إدارة التوعية وتنمية القدرات والتواصل المجتمعي بمحافظة الدقهلية، أنه تم تنظيم ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية للحفاظ على البيئة وأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها في عدد من المواقع التعليمية والمدارس بنطاق المحافظة، استهدفت الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة وطلاب المعاهد العليا والجامعات، وذلك في إطار أعمال تفعيل خطة المحافظة لتنفيذ مبادرات التوعية والتثقيف للحفاظ علي البيئة وأهمية زراعة الأشجار والحفاظ عليها في إطار مبادرة "شجرة تساوي حياة"، وكذا تنفيذ قوافل التوعية بمشكلة الزيادة السكانية من منظور بيئي والتعريف بآثارها السلبية علي تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت السيد - وفق بيان صادر اليوم - إنه تم تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية لطلبة وطالبات السنة النهائية بمعهد الخدمة الاجتماعية جامعة الدلتا، وطلاب كلية التمريض جامعة المنصورة، وطلاب مدرسة جيهان السادات الثانوية للبنات ومدرسة الثانوية العسكرية بالمنصورة ، وطلاب المعهد الابتدائي الازهري بقرية الضهرية بشربين في إطار مبادرة حياة كريمة.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في تنفيذ الفاعليات ممثلي ملتقي شباب بيحب مصر، والمجلس القومي للسكان، وصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، وفرع محو الأمية، وأساتذة ومدراء المدارس المشار إليها واستاذة الجامعة المختصين بالمعاهد والكليات المذكورة وممثلي وحدات تكافؤ الفرص ومسئولي الحدائق بالوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة.