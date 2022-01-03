كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إيجابيات منتخب مصر مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": «في البداية كيروش كسيرة ذاتية وتدريب هو اسم كبير وعالمي ومشرف وعندما رُشح من اتحاد الكرة في وقت قليل للغاية كان مهما في هذا التوقيت لمنتخبنا».

واضاف: «دخل كيروش في فترة قصيرة وخاض البطولة العربية التي لم يخطط لها، واكتسبنا روح قتالية لم نجدها في الفترة الأخيرة وهنا كلامي ليس تجريح أو مدح لأحد».

وأكمل: «سنشارك في كأس الأمم وتصفيات كأس العالم وهما حدثين مهمين للغاية لنا كمنتخب».

وواصل: «منتخب مصر بالرغم من الأسماء المحلية والعالمية التي شاركت معه في كأس العالم لكن لم نكن "مبسوطين" بالإضافة إلى أن نتائجنا غير منضبطة».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «في كأس الأمم الماضية حدث ما حدث والروح القتالية غابت "مش شايفنها ومش موجودة"، وحدث تعديلات كثيرة لكن بقى الوضع كما هو».

وأتم: «في البطولة العربية الأخيرة شاهدنا مباريات المنتخب روح مختلفة واكتسبنا لاعبين جدد رغم ثبات القوام الاساسي بنسبة 70% وهذا يكسر حدية المنتخب من 2018».