تويتر يعلق بشكل دائم حساب عضوة الكونجرس اليمينية مارجوري تايلور جرين

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علق موقع تويتر بشكل "دائم" الحساب الشخصي لمارجوري تايلور جرين عضو الكونجرس الجمهورية بسبب مخالفتها لسياسة شركة التواصل الاجتماعي الخاصة بالتضليل بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19).

وروجت السياسية اليمينية المتطرفة من ولاية جورجيا لنظريات مؤامرة لا أساس لها شككت في سلامة لقاحات فيروس كورونا وفعالية ارتداء الكمامات للتخفيف من خطورة الإصابات.

وتصدرت جرين، وهي واحدة من أشد حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الكونجرس، عناوين الأخبار مؤخرا بسبب تشبيه قيود فيروس كورونا على الحياة العامة باضطهاد النازيين لليهود.

وترفض جرين ارتداء الكمامة في مجلس النواب واضطرت لدفع غرامة عدة مرات نتيجة لذلك.

وتلقت جرين عدة تحذيرات من توتير بسبب نشر معلومات مضللة وكانت الشركة قد قامت بالفعل بتعليق حسابها الشخصي أربع مرات.