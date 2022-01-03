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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 161 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 101 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ60 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 102666 حالة، 3127 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 94903، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتشهد الصين حاليا ارتفاعا في عدد الإصابات المحلية بكورونا، وسجلت خلال الأسبوع الماضي أعلى حصيلة يومية للإصابات المحلية بكورونا في عام 2021.

يأتي هذا بينما من المقرر أن تستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أسابيع قليلة.