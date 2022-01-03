أنطوان بيل: فخور بمستوى صلاح

أعرب الكاميروني أنطوان بيل، حارس مرمى المقاولون العرب الأسبق، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال بيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «فخور بمستوى محمد صلاح، وأيضاً لأنه من ناشئي المقاولون العرب، الذي لعبت في صفوفه أفضل فترات حياتي داخل الملاعب».

وأضاف: «صلاح لديه العديد من المميزات التي نجح في استغلالها، من خلال خوض تجربة الاحتراف في أوروبا مبكراً، والتي قادته لتحقيق الألقاب مثل الدوري والكأس مع بازل، ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع الريدز».

وتابع: «كان هناك العديد من النجوم وقت أن كنت لاعباً في الدوري المصري، ولكن أفضل من واجهت هما محمود الخطيب ومجدي عبد الغني ثنائي منتخب مصر والنادي الأهلي سابقاً».