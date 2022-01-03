العلاج الحر بالفيوم يغلق 65 منشأة طبية مخالفة خلال شهر ديسمبر

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قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الفيوم بغلق 65 منشأة طبية خلال شهر ديسمبر الماضي وتم تنفيذ 4 حملات بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة والمسطحات المائية وجهاز حماية المستهلك.

كانت حملة تحت الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتور رامي منير مدير الإدارة بالمرور الميدانى على 279 منشاة طبية خلال شهر ديسمبر وتم استصدار 18 رخصة جديدة لمنشآت طبية.

كما تم تنفيذ 65 قرار غلق إدارى وتم تنفيذ 4 حملات مشتركة مع إدارة شئون البيىة بالمحافظة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وجهاز حماية المستهلك، وكذلك تمت معاينة 100 ملف بيئى و45 معاينة تراخيص.