عمرو مصيلحي: ننتظر تغيير مفهوم كرة السلة في مصر مع روي

تحدث عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات عن التعاقد مع الكندي روي رانا لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول.

وقال مصيلحي في تصريحات رسمية "ننتظر الكثير من مدرب المنتخب الجديد، الجميع ينتظر منه تغيير مفهوم كرة السلة في مصر".

وتابع "بعد محادثات بيني وبين محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة مع المدير الفني وجدنا احترافية عالية وخبرات طويلة يملكها هذا المدرب، هو يملك بيانات كاملة عن المنتخب المصري وإمكانيات لاعبيه وإحصائيات كل لاعب دولي في السنوات الأخيرة".

وأضاف "متفائل بالمرحلة القادمة في وجود روي على رأس الجهاز الفني للمنتخب، هو واحد من المدربين العالميين واستطاع التتويج بميداليات تاريخية منها ذهبية كأس العالم مع منتخب كندا تحت 19 سنة في مصر عام 2017".

وواصل عمرو مصيلحي "روي متحمس للعمل في مصر ويرى انه قادر على نقل المنتخب لمستوى أعلى ومن جانبنا سنوفر له كل احتياجاته".