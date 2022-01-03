 السودان.. البرهان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة - بوابة الشروق
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السودان.. البرهان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة

وكالات:
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 7:12 م
أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

جاء ذلك لدى تقديمه تنويرا لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة عميد فما فوق في القيادة العامة للجيش بالخرطوم، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة عبر فيسبوك.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات.

وأضاف البرهان أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأكد أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

جاء ذلك بحضور كل من رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات ورئيس هيئة الاستخبارات وقادة الأفرع.

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