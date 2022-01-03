 فيديو.. فتاة كويتية تقبض على أسد هارب - بوابة الشروق
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فيديو.. فتاة كويتية تقبض على أسد هارب

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 4:10 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 4:10 م
عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو تداولته حسابات مواقع التواصل الاجتماعي يوثق نجاح فتاة في الكويت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل.

ونقلًا عن موقع «سبوتنيك» الروسي، قالت صحيفة «الوطن» الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية، هي مالكة الأسد.

وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على الفتاة، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

وتظهر الفتاة في أحد المقاطع تسير ليلا بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها، وظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغما عنه.



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