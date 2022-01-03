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شباب سلة الأهلي يتوج ببطولة منطقة القاهرة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:02 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:02 م

توج فريق شباب النادي الأهلي 18 سنة لكرة السلة بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب نظيره فريق الجزيرة بنتيجة 59-52، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة جامعة حلوان.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وتألق لاعبو الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 59-52.

وتسلم الفريق كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجهاز الفني واللاعبون باللقب الذي حققه الأهلي بعد مشوار مميز على مدى مباريات البطولة.

الجدير بالذكر أن فريق ناشئات سلة الأهلي قد توج هو الأخر بقلب منطقة القاهرة ، بعد الفوز الذي حققه،، على حساب الزهور بنتيجة 62-43، في المباراة الفاصلة التي أقيمت في صالة جامعة حلوان.


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