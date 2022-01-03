مندوب الفيفا يصل القاهرة لمراقبة انتخابات اتحاد الكرة

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يصل القاهرة غدًا الثلاثاء، كيني جون ماري مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، لمراقبة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر اجراؤها بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يقدم مندوب الفيفا تقرير عن الانتخابات للاتحاد الدولي على اعتبار أن الاتحاد المصري يدار حاليًا من خلال لجنة تطبيع من الفيفا.

وكان الفيفا يتلقى تقارير دورية من اللجنة التي عينها لإدارة الاتحاد المصري وينتهي عملها يوم 5 يناير الحالي بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بمعرفة الجمعية العمومية كما حدد الفيفا.

كما تلقى عدة تقارير عن ترتيبات العملية الانتخابية بدايةً من تعديل لائحة النظام الأساسي ونهاية بإجراء الانتخابات على أساسها.