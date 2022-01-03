جامعة الفيوم: انطلاق أولى جلسات المؤتمر العلمي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

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عقدت جامعة الفيوم الجلسة الأولى للمؤتمر العلمي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين.

وتضمنت الجلسة مناقشة معوقات الأبحاث والدراسات السياحية في ضوء خطة مصر ٢٠٣٠، وتحدث خلال الجلسة ممثلين عن سوق العمل وهم الدكتور سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق،تناولت الجلسة مناقشة المعوقات التي تواجه ممثلي سوق العمل والمتطلبات الواجب توافرها في الخريجين.

وأوضح هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هناك فجوة بين مؤسسات التعليم، ومؤسسات سوق العمل، ويجب العمل على إيجاد حلول لها.

وأشار إلى ضرورة تدريب الطلاب وتأهيلهم، وإعدادهم لسوق العمل بشكل جيد يحقق الأهداف المرجوة.

كما أكد الدكتور سامح سعد مستشار وزير السياحة الأسبق إلى أهمية تعليم الطلاب قيم العمل وكيفية التعامل مع السياحة، بطرق تجذبهم للعودة مرة أخرى لزيارة مصر، وكذلك العمل على تطوير مهارات الخريجين.

وأشار الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للادارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط، إلى أن مصر دولة لديها موارد سياحية كبيرة يجب تطويرها بما يتناسب مع مكانتها التاريخية.

كما شدد على ضرورة الإبداع في تقديم الخدمات السياحية، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاه السياح، داعيًا إلى ضرورة تفعيل السياحة المجتمعية والبيئية والصحية، وغير ذلك من أنواع السياحة.

وشهدت الجلسة نقاشات مميزة بين ممثلي سوق العمل الحاضرين، وأوصت بضرورة وجود دراسات بينية بين كلية السياحة وكليات الآداب والطب والهندسة وغيرها.