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هولندا تسجل 18 ألفا و436 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا

كورونا هولندا
كورونا هولندا
د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 9:10 ص

سجلت هولندا 18 ألفا و436 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و218 ألف و604 إصابات ، والوفيات إلى 21 ألفا و425 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 26 مليونا و595 ألفا و765 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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