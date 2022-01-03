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أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الجميع داخل الرابطة يعمل من أجل عودة الريادة لبطولة الدوري المصري الممتاز من جديد.

وقال عماد خلال تصريحات تليفزيوينة عبر قناة الحدث: «قيمة الدوري المصري كبيرة للغاية والهدف الأساسي لنا العودة الجيدة لقيمة البطولة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط».

وأضاف: «الكرة المصرية كانت تعاني خلال الفترة الماضية والجميع يعلم الأسباب ولكن حاليا بدأت الأمور تعود لطبيعتها، والأهم هو التوفيق والاستمرار في التقدم والتطور».

وواصل: «كنا نريد ايضا أن يتم انتظام الأوقات الخاصة ببطولة الدوري لأن في السنوات الأخيرة لم تكن هناك مواعيد ثابتة، ولا توجد أي حسابات لأي فريق، ونشكر الأجهزة الأمنية على مساعدتنا لتواجد الجماهير بعد غياب 9 سنوات كاملة».

وتابع متعب: «النقل التليفزيوني للبطولة أصبح بجودة ممتازة وكنا نريد معالجة هذا الأمر بأي شكل، والجماهير أصبحت سعيدة وخلال فترة توقف البطولة بسبب أمم أفريقيا، قررنا إقامة كأس الرابطة لإفادة الجميع».

واتم: «في السنوات القادمة سيكون هناك مواعيد ثابتة للبطولة وهذا العام استثناء فقط وسيكون هناك بطولة جيدة بخروج المغلوب كطبيعى أي بطولة كأس ولكن هذا العام تقام فقط بشكل مختلف».