 كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 4 آلاف لليوم الثاني - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 4 آلاف لليوم الثاني

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 6:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 6:31 ص

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 3129 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2993 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 642 ألفا و 207 حالات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5730 حالة وفاة.

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