سفينة سياحية تقل مصابين بكوفيد-19 تصل إلى ميناء جنوة الإيطالي

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رست سفينة سياحية تحمل عددا من الركاب الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) في ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا اليوم الاثنين.

وتم اكتشاف حالات الإصابة على متن السفينة "ام اس سي جرانديوسا" في أعقاب إجراء اختبارات متعددة، حسبما قالت الشركة السويسرية الإيطالية "ام اس سي". وذكرت تقارير إعلامية أن عدد المصابين بالفيروس على السفينة يبلغ 150 شخصا.

وتم حجز المصابين بالفيروس ومخالطيهم في غرفهم.

وسمحت سلطات الميناء في جنوة للركاب الذين يعيشون في شمال إيطاليا بالنزول من السفينة، وفقا لهيئة الميناء.

وتم نقل الاجانب الذين كانوا على متن السفنية إلى مرافق طبية في المنطقة حيث سيمكثون إلى أن تصبح نتائج اختباراتهم سلبية قبل السماح بعودتهم لمنازلهم.

وتستأنف السفينة "جرانديوسا" رحلتها إلى تشيفيتافيكيا، شمال غرب روما حيث سيتم السماح للركاب الذين يعيشون في وسط وجنوب إيطاليا بالنزول منها.