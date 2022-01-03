 بريطانيا تحدد الفئة العمرية الأكثر تأثرا بمتحور أوميكرون - بوابة الشروق
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بريطانيا تحدد الفئة العمرية الأكثر تأثرا بمتحور أوميكرون

وكالات:
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:39 م
قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي، إن متحور فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" ينتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما أكثر من غيرهم.

لكن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقال الزهاوي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية. 90% من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية".

وأضاف أن الحكومة ستقيم الوضع في إنجلترا الأربعاء المقبل.

وتابع الوزير: "في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود".

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