﻿الغيص خلفا لباركيندو في منصب الأمين العام لأوبك

اختارت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، مرشح الكويت، هيثم الغيص، ليتولى منصب الأمين العامّ للمنظمة، خلفًا للأمين العامّ الحالي، محمد باركيندو، الذي تنتهي مدة عمله في نهاية يوليوالمقبل.

وجرى التصويت على مرشح الكويت خلال اجتماع المنظمة اليوم الإثنين، بعد تراجع العراق عن تقديم مرشح له، ليفوز هيثم الغيض بالتزكية، ويتولى مهام المنصب في 1 أغسطس، ولمدة 3 سنوات.

وكان الغيص محافظ الكويت لدى المنظمة منذ عام 2017، وترأّس اللجنة الفنية المشتركة بين "أوبك" والدول من خارجها، وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق "أوبك+".

كما ترأس الغيص اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط.

أما في ما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية، فقد ترأس سابقاً مكاتبها في بكين ولندن، وشغل منصب مدير إدارة البحوث، كما يمتلك الغيص 30 عاماً من الخبرة في الصناعة النفطية.

وتولى الأمين العام الحالي، النيجيري محمد باركيندو، المنصب منذ أغسطس 2016، لفترتين متتاليت