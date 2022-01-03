إصابة 16 شخصا في حادث بسبب الشبورة على طريق شبرا بنها الحر

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أصيب 16 شخصا في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر، صباح اليوم الاثنين؛ بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قليوب التخصصى، وبنها التعليمى، وبنها الجامعي؛ لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وشددت الإدارة العامة للمرور، على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، وأهمية اتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة.