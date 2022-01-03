إبستين دفع للمرأة التي تتهم الأمير أندرو باغتصابها 500 ألف دولار لتسوية قضيتها

وافق الملياردير الأمريكي جيفري إبستين في عام 2009 على دفع 500 ألف دولار لامرأة تقاضي الآن الأمير البريطاني أندرو بتهمة الاعتداء عليها عندما كانت مراهقة، وذلك وفقا لتسوية سرية سابقة، تم رفع السرية عنها اليوم الاثنين.

وتم الإعلان عن الوثيقة كجزء من قضية فيرجينيا جوفري ضد الأمير أندرو، الذي تتهمه بأنه كان من بين عدد من الرجال ذوي النفوذ الذين "أعارها" ابستين لهم للاستغلال الجنسي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقد نفى أندرو مزاعمها، وزعم أن الاتفاق- الذي يحتوي على شرط لإبعاد ابستين و"أي شخص أخر أو كيان يمكن أن يتم ادراجه كمتهم محتمل" من مزاعم جوفري- يوقف قضيتها.

وكانت جوفري قد قاضت ابستين أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا عام 2009 وتوصلت إلى اتفاق سري معه في نفس العام.

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد منحت في سبتمبر الماضي الفريق القانوني لدوق يورك، الأمير أندرو، مهلة سبعة أيام لتقديم استئناف ضد قرارها بالبدء في إخطاره رسميًا بقضية الاعتداء الجنسي المقامة ضده أمام إحدى المحاكم الأمريكية.

وقبلت المحكمة العليا طلبا تقدم به محامو جوفري للتواصل مع الأمير أندرو بشأن الدعوى القضائية ضد الأمير.

وتُقاضي جوفري الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها سعيا للحصول على تعويضات، لم تحددها، ولكن هناك تكهنات بأن المبلغ يمكن أن يصل إلى ملايين الدولارات.

وتزعم جوفري أنها كانت إحدى ضحايا الاتجار بالفتيات لأغراض الجنس من قبل مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، وهو صديق سابق للأمير أندرو، الذي تقول إنه مارس الجنس معها وهي في الـ 17 من عمرها، أي أنها كانت قاصرا بموجب القانون الأمريكي.

ونفى الأمير أندرو هذه المزاعم بقوة.