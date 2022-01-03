قنوات ART ناعية إبراهيم حجازي: أحد أبرز نجوم الصحافة والإعلام في مصر

نعت شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة كبيرة كان خلالها أحد أبرز نجوم الصحافة والإعلام الرياضي في مصر، ويعد مشواره المهني وإسهاماته علامة من علامات الإعلام بشكل عام، حيث كرس حياته للدفاع عن القضايا الوطنية.

جدير بالذكر أن الكاتب الكبير إبراهيم حجازي ولد عام 1954، وتخرج في المعهد العالى للتربية الرياضية عام 1967، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وفاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة عام 1985، وقد نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاما.

قدم حجازى، العديد من البرامج التلفزيونية، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى إقامة العديد من البطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية بمصر.

أيضا نجح حجازى، بجدارة أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية الحديث.