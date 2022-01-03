فاوتشي يأمل في عودة أمريكا إلى الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي يوم الأحد إنه إذا تم تطعيم المزيد من الأمريكيين وحصولهم على جرعات تعزيزية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس.

وتابع فاوتشي على قناة "إيه بي سي" نأمل أن يجري تطعيم عدد كاف من الأشخاص منوها إلى ان التطعيم سيساعد كثيرا، عندما يتراجع معدل الإصابة بمتحور أوميكرون إلى مستوى منخفض، في الحفاظ على مستوى منخفض "بما يكفي بحيث لا يعطل مجتمعنا واقتصادنا وطريقة حياتنا".

وقال "آمل أنه مع اقترابنا من شباط/فبراير وأذار/مارس وما بعدهما، أن نكون عند هذا المستوى من السيطرة"، مضيفًا أنه لا يتنبأ ولكنه يعرب عن أمله الشخصي.

وبلغت الجائحة مستويات جديدة صادمة، مدفوعة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا. وتشهد الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا لأول مرة منذ بدء تفشي المرض قبل عامين.