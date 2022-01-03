الأوقاف: إيفاد 42 إماما حتى الآن لإحياء ليالي شهر رمضان بالخارج

أعلنت وزارة الأوقاف، إيفاد 11 إماما لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المقبل، بدولة ألمانيا، و3 قراء إلى دولتي كولومبيا وفنزويلا، ليصل بذلك عدد الأئمة الموفودين حتى الآن إلى 42 إماما.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك بناءً على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان.

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة" إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا أخرى، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من مطلع يوليو حتى تاريخه إلى 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بالوقت والموضوع المحدد للخطبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أهمية أن نفرق بين العلم الفيضي أو الكشفي الذي يمن الله به على عباده المتقين الصالحين الذين يعملون بما يتعلمون، وبين أدعياء الصلاح والتقوى والولاية، المتربحين بذلك.

وأضاف جمعة، أن العلم الذي لا يبنى على معرفة أصول الشريعة وفروعها، وعلى الفهم الثاقب المستنير لدين الله (عز وجل)، فهو علم الدخلاء والأدعياء الذي لا يعتد به ولو طار صاحبه في الهواء أو مشي على الماء.