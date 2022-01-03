قالت وكالة «التجسس» الأفغانية، التابعة للمديرية العامة للمخابرات فى أفغانستان، إن مجموعة من عناصر المخابرات من أعضاء حركة طالبان، قاموا بسكب حوالى 3 آلاف لتر من المشروبات الكحولية في قناة بالعاصمة كابول، فى الوقت الذى تحاول فيه حكومة طالبان تضييق الخناق على بيع الكحول.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها المديرية العامة للمخابرات الأفغانية، مجموعة من العناصر التابعة للمخابرات وهم يسكبون الكحول المخزن فى براميل، فى القناة بعد الاستيلاء عليها خلال مداهمة فى كابول، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وقال رجل دين فى الفيديو الذى نشرته الوكالة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «على المسلمين الامتناع بجدية عن تصنيع وتداول الكحول».

ولم يتضح متى تمت المداهمة أو متى تم إلقاء الكحول بالضبط، لكن بيانا صادرا عن الوكالة، أمس الأحد، قال إن ثلاثة تجار اعتقلوا خلال العملية.

يشار إلى أنه تم حظر بيع أو تناول المشروبات الكحولية، حتى فى ظل النظام الأفغانى السابق المدعوم من الغرب، لكن حركة طالبان أصبحت أكثر صرامة فى معارضتها لها.

ومنذ أن استولت «طالبان» على السلطة فى 15 أغسطس الماضى، ازدادت وتيرة المداهمات لتشمل مدمنى المخدرات فى جميع أنحاء البلاد.

كما أصدرت وزارة «تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة» بحكومة طالبان عدة مبادئ توجيهية تقيد حقوق المرأة.