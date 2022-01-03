لميس الحديدي عن بسنت خالد: «انتحرت بسبب التنمر»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على انتحار بسنت خالد، والتي تم ابتهزازها بصور مفبركة في محافظة الغربية، معربة عن حزنها الشديد لما تعرضت له وأدى في نهاية الأمر إلى انتحارها.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الأحد، أن الابتزاز يدمر حياة الإنسان، متابعةً أن عدد من الشباب سرقوا هاتفها المحمول وتم أخذ صورها وفبركتها ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للابتزاز منهم.



واستكملت، أن الفتاة روت لوادلها القصة، وبدأت القرية التي تسكن بها تتكلم عن أزمة الفتاة بعد تداول صورها، مضيفةً أن الفتاة اقبلت على الانتحار بسبب التنمر الذي تعرضت له.



وتابعت، أن المجتمع قاسٍ لا يصدق إلا الشائعات وخاصةً المرتبطة بالفتيات، مشيرةً إلى أن الفتاة تركت رسالة إلى أسرتها تؤكد أن الصور المتداولة لا صحة لها.



كانت أقبلت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا في محافظة الغربية على الانتحار بحبوب الغلة، بعد تعرضها للابتزاز بنشر صور مفبركة لها.