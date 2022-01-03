 كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 290.1 مليون.. وإجمالي جرعات اللقاحات 9.17 مليار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 290.1 مليون.. وإجمالي جرعات اللقاحات 9.17 مليار

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 8:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 8:03 ص

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز من 1ر290 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 17ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 290 مليونا و 112 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 443 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 178 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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