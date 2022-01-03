 وزير داخلية تونس: قرار الإقامة الجبرية ضد البحيري تقف وراءه شبهات تزوير وإرهاب - بوابة الشروق
الإثنين 3 يناير 2022 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزير داخلية تونس: قرار الإقامة الجبرية ضد البحيري تقف وراءه شبهات تزوير وإرهاب

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:13 م

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الاثنين إن قرار الاقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي ردا على انتقادات ضد قرار الاقامة الجبرية ضد القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري، إن "القرار لم يكن عبثيا بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب".

وأضاف الوزير أن "الشبهات تستند الى أبحاث"، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك