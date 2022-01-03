 إبراهيم: أتمنى تجنب المغرب والجزائر بتصفيات المونديال.. وهذا التشكيل الأقرب لكأس الأمم - بوابة الشروق
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إبراهيم: أتمنى تجنب المغرب والجزائر بتصفيات المونديال.. وهذا التشكيل الأقرب لكأس الأمم

محمد جلال
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 10:13 م

اختار محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل منتخب مصر لخوض مباريات كأس الأمم الافريقية التي ستقام في الكاميرون.

وقال محمد إبراهثيم في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: «أتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في بداياته بكأس الأمم، الاختيارات وجهة نظر كيروش ويتحمل نتيجتها».

واضاف: «أعتقد أن كيروش سيبدأ بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وأكرم توفيق وامامهم الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني».

وأكمل: «بالغضافة إلى عبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه، خلف مصطفى محمد، هذا في حالة جاهزية تريزيجية وعدم جاهزية السولية».

وأتم محمد إبراهيم حديثه عن المباراة الفاصلة بتصفيات كاس العالم.. قائلا: «اتمنى عدم مواجهة المغرب او الجزائر، منتخبات قوية وتملك الحلول الفردية».


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