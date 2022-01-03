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محافظ البحر الأحمر: استقرار الأحوال الجوية على جميع مدن المحافظة

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يناير 2022 - 12:33 ص

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الطقس في المحافظة يشهد حالة من الاستقرار بعد قطع الكهرباء على أغلب مناطق المحافظة، بجانب إعادة فتح ميناء نويبع.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الأحد، أن السيول قطعت الطرق خلال صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه تم إعادة فتح جميع الطرق بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأضاف، أن حالة المرور في جميع مناطق البحر الأحمر، تسير بصورة مباشرة الآن، متابعًا أن الجهات المعنية عملت خلال الساعات الماضية على كسح مياه الأمطار من الطرق.
واستكمل، أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للكهرباء، لمواجهة الطقس السيئ والسيول داخل المحافظة، محذرًا من الشبورة المائية على الطرق صباح الغد.

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